Отрисовать в векторе

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Завершен6 заявок178 просмотров

Есть картинка (см. приложение)

На ней по углам узор. Нужно отрисовать его в векторе - иллюстратор. Мне нужны на выходе: AI + EPS (по ширине 1000px) на прозрачном фоне.

Сделать сейчас. Выбор по цене)

Спасибо!

Не нужно заливать никаких градиентов, просто силуэт узора)

12 лет назад
Habs_ART
Хаблат 
31 год
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 отзывов

Выбранный исполнитель

shaoleen
32 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
$5
1 день
Быстрое, качественное исполнение, не требующее правок! Это и называется профессионализмом! Благодарю вас, Тарас, и рекомендую к сотрудничеству всем заказчикам!
Все замечательно. Оперативная связь, которая упрощает работу и моментальная оплата. Мои рекомендации!

Заявки фрилансеров

shaoleen
32 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад