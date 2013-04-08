Отрисовать в векторе

Есть картинка (см. приложение)

На ней по углам узор. Нужно отрисовать его в векторе - иллюстратор. Мне нужны на выходе: AI + EPS (по ширине 1000px) на прозрачном фоне.

Сделать сейчас. Выбор по цене)

Спасибо!

Не нужно заливать никаких градиентов, просто силуэт узора)