Всем привет! У нас есть сайт www.na-oboi тчк ru , занимаемся производством наклеек. Интересует работа на постоянной основе (будем добавлять проекты на вебланс постоянно и уведомлять понравившихся исполнителей). Необходима разработка изображений-наклеек для сайта. ...
Нарисовать иконки (иллюстрации) для сайта
На главной странице сайта есть иконки (иллюстрации) - http://www.show-case.ru/
Сейчас они разноцветные, разного стиля и вообще какие-то не очень.
Нужно нарисовать новые красивые иконки (иллюстрации) в одном стиле, подходящем для сайта.
Соответственно получается 14 штук.
По размеру нужно сделать побольше чем сейчас и все в одинаковом стиле.
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