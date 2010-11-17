Нарисовать иконки (иллюстрации) для сайта

На главной странице сайта есть иконки (иллюстрации) - http://www.show-case.ru/

Сейчас они разноцветные, разного стиля и вообще какие-то не очень.

Нужно нарисовать новые красивые иконки (иллюстрации) в одном стиле, подходящем для сайта.

Соответственно получается 14 штук.

По размеру нужно сделать побольше чем сейчас и все в одинаковом стиле.