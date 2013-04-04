Нужно нарисовать (сфотографировать и обработать - как хотите) бирку: - как на джинсах - сложенную вдвое и пришитую по одной стороне - как на подкладках - пришитую с 4 сторон. Желательно с разными ...
Найти картинки для слайдера
Найти картинки для слайдера на следующие темы:
- Холодоснабжение;
- Вентиляция;
- Отопление;
- Водоснабжение и канализация;
- Электроснабжение;
— Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем;
Источник картинок значения не имеет.
Размер картинок см. на примере уже работающего слайдера найдете его здесь http://airkip.ru/
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