Найти картинки для слайдера

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Закрыт4 заявки152 просмотра

Найти картинки для слайдера на следующие темы:

- Холодоснабжение;

- Вентиляция;

- Отопление;

- Водоснабжение и канализация;

- Электроснабжение;

— Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем;

Источник картинок значения не имеет.

Размер картинок см. на примере уже работающего слайдера найдете его здесь http://airkip.ru/

12 лет назад
Vadimjk53
Вадим 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
55 отзывов(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров