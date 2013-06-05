Разработка иллюстраций для сайта

Всем привет! У нас есть сайт www.na-oboi тчк ru , занимаемся производством наклеек.

Интересует работа на постоянной основе (будем добавлять проекты на вебланс постоянно и уведомлять понравившихся исполнителей). Необходима разработка изображений-наклеек для сайта.

В данный момент интересны такого плана изображения как:

1) http://na-oboi тчк ru/derevya-i-priroda/illuzia-krasoti-detail/

2) http://na-oboi тчк ru/detskie-naklejki/sunny_island/

не забываем заменить тчк в ссылке

То есть от вас требуется разработать похожего плана рисунки. Если это дерево с двумя ветками слева и права то нужно сделать дерево с двумя ветками слева и права чтобы были, но само дерево должно быть другим.

Если это наклейка с животными то другие животные, другая пальма итд.

Оплата за каждый рисунок по 20$ если нам понравится.