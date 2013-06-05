Точнее просто схему местности. Требуется сделать схему-карту на которой будет изображена местность - расставлены значки указывающие на ближайшие станции метро, ориентир - дом "Триумф-палас" (есть пнгшная картинка http://kvartirobzor.ru/uploads/images/00/00/01/2010/11/17/26f1d2.png) указать дом в котором находится наш ...
Разработка иллюстраций для сайта
Всем привет! У нас есть сайт www.na-oboi тчк ru , занимаемся производством наклеек.
Интересует работа на постоянной основе (будем добавлять проекты на вебланс постоянно и уведомлять понравившихся исполнителей). Необходима разработка изображений-наклеек для сайта.
В данный момент интересны такого плана изображения как:
1) http://na-oboi тчк ru/derevya-i-priroda/illuzia-krasoti-detail/
2) http://na-oboi тчк ru/detskie-naklejki/sunny_island/
не забываем заменить тчк в ссылке
То есть от вас требуется разработать похожего плана рисунки. Если это дерево с двумя ветками слева и права то нужно сделать дерево с двумя ветками слева и права чтобы были, но само дерево должно быть другим.
Если это наклейка с животными то другие животные, другая пальма итд.
Оплата за каждый рисунок по 20$ если нам понравится.
Выбранный исполнитель
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