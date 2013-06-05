Разработка иллюстраций для сайта

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Завершен3 заявки290 просмотров

Всем привет! У нас есть сайт www.na-oboi тчк ru , занимаемся производством наклеек.

Интересует работа на постоянной основе (будем добавлять проекты на вебланс постоянно и уведомлять понравившихся исполнителей). Необходима разработка изображений-наклеек для сайта.

В данный момент интересны такого плана изображения как:

1) http://na-oboi тчк ru/derevya-i-priroda/illuzia-krasoti-detail/

2) http://na-oboi тчк ru/detskie-naklejki/sunny_island/

не забываем заменить тчк в ссылке

То есть от вас требуется разработать похожего плана рисунки. Если это дерево с двумя ветками слева и права то нужно сделать дерево с двумя ветками слева и права чтобы были, но само дерево должно быть другим.

Если это наклейка с животными то другие животные, другая пальма итд.

Оплата за каждый рисунок по 20$ если нам понравится.

12 лет назад
zaharchenkoa
Алексей 
41 год
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Lemniscate
Кристина 
34 года
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад
$20
1 день
Рекомендую. Хороший специалист, знающий свое дело.
Отличный заказчик, очень довольна сотрудничеством.

Заявки фрилансеров

Lemniscate
Кристина 
34 года
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад

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