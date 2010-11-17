Отрисовка макетов шкафов-купе в CorelDraw

Требуется отрисовка в КорелДро макетов шкафов-купе по чертежам. Будут использоваться в рекламе, красочных прайс-баннерах и т.д. Фотографическая реалистичность не требуется. Требуется лишь сохранение масштабности размеров.

Результаты должны быть предоставлены заказчику в КорелДро в векторе и кривых

Образец чертежа - файл "Чертеж-1" и "Чертеж-2"

Образцы результатов с точки зрения качества прорисовки - в файлах "образец результата" и "образец результата-1". Образцы результатов в КорелДро загрузить не удалось. Сервис не поддерживает загрузку файлов этого расширения.

Фото образца шкафа - в архиве "ФОТО-шкаф". Дают представления о шкафах и отдельных их элементах.

Срок работы - максимально сжатый без потери качества. Договоримся с выбранным исполнителем персонально.