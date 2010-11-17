На главной странице сайта есть иконки (иллюстрации) - http://www.show-case.ru/ Сейчас они разноцветные, разного стиля и вообще какие-то не очень. Нужно нарисовать новые красивые иконки (иллюстрации) в одном стиле, подходящем для сайта. ...
Отрисовка макетов шкафов-купе в CorelDraw
Требуется отрисовка в КорелДро макетов шкафов-купе по чертежам. Будут использоваться в рекламе, красочных прайс-баннерах и т.д. Фотографическая реалистичность не требуется. Требуется лишь сохранение масштабности размеров.
Результаты должны быть предоставлены заказчику в КорелДро в векторе и кривых
Образец чертежа - файл "Чертеж-1" и "Чертеж-2"
Образцы результатов с точки зрения качества прорисовки - в файлах "образец результата" и "образец результата-1". Образцы результатов в КорелДро загрузить не удалось. Сервис не поддерживает загрузку файлов этого расширения.
Фото образца шкафа - в архиве "ФОТО-шкаф". Дают представления о шкафах и отдельных их элементах.
Срок работы - максимально сжатый без потери качества. Договоримся с выбранным исполнителем персонально.
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