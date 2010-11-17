Здравствуйте. На основе этой картинки http://english-by-films.ru/freebook_files/primeroblozhki.png надо нарисовать картинку такого-же размера со следующими данными: Название "Как учить английский, смотря фильмы и сериалы" Подзаголовок "Один простой алгоритм, ...
Нарисовать эскизы iSpy (HO) фонов
Задача:
Необходимо подготовить эскиз на заданную тему для фона iSpy уровня.
Требования к работе:
Изображение должно получиться объемным, с правильной перспективой и поставленным светом. В изображении фона не должно быть мелких деталей, так как это фон, в который другой художник будет вписывать предметы для поиска — обычно на подобном фоне размещается до 90 предметов. Тем не менее, фон не должен быть пустым. На локации нужно отразить самое важное — архитектура локации, мебель, основные элементы, задающие тему. Композиция должна быть динамичной — не нужно делить фон на ровные части или располагать все объекты на одном уровне.
Описание игры:
Жанр игры – Hidden Object. Игроку предстоит помочь игровому персонажу восстановить холл своего особняка. В режиме iSpy игрок получает «заказы» на поиск предметов от приходящих к нему покупателей. По стилю графики можно целиком ориентироваться на игру Gardenscapes: Mansion Makeover. Ссылка на игру: http://www.playrix.com/games/pc/gardenscapes-mansion-makeover.html
Примеры готовых эскизов можно посмотреть во вложении к проекту.
Первый этап выполнения — сделать быстрый набросок, можно ч/б (желательно предложить несколько идей). После утверждения идеи эскиз дорабатывается в цвете.
При успешном выполнении первого эскиза мы готовы продолжить сотрудничество по другим задачам.
Стоимость задачи — по согласованию.
Более подробное ТЗ, а также доступные темы эскизов — после рассмотрения вашего портфолио. Пожалуйста, оставляйте отклик в комментариях к заказу.
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