Нарисовать эскизы iSpy (HO) фонов

Задача:

Необходимо подготовить эскиз на заданную тему для фона iSpy уровня.

Требования к работе:

Изображение должно получиться объемным, с правильной перспективой и поставленным светом. В изображении фона не должно быть мелких деталей, так как это фон, в который другой художник будет вписывать предметы для поиска — обычно на подобном фоне размещается до 90 предметов. Тем не менее, фон не должен быть пустым. На локации нужно отразить самое важное — архитектура локации, мебель, основные элементы, задающие тему. Композиция должна быть динамичной — не нужно делить фон на ровные части или располагать все объекты на одном уровне.

Описание игры:

Жанр игры – Hidden Object. Игроку предстоит помочь игровому персонажу восстановить холл своего особняка. В режиме iSpy игрок получает «заказы» на поиск предметов от приходящих к нему покупателей. По стилю графики можно целиком ориентироваться на игру Gardenscapes: Mansion Makeover. Ссылка на игру: http://www.playrix.com/games/pc/gardenscapes-mansion-makeover.html

Примеры готовых эскизов можно посмотреть во вложении к проекту.

Первый этап выполнения — сделать быстрый набросок, можно ч/б (желательно предложить несколько идей). После утверждения идеи эскиз дорабатывается в цвете.

При успешном выполнении первого эскиза мы готовы продолжить сотрудничество по другим задачам.

Стоимость задачи — по согласованию.

Более подробное ТЗ, а также доступные темы эскизов — после рассмотрения вашего портфолио. Пожалуйста, оставляйте отклик в комментариях к заказу.