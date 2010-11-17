Всем добрый день! Нужны картинки-иллюстрации для буклета, которые рисуются на основе фотографий (пейзаж полностью копируется). Предполагается, что картина полностью будет располагаться на развороте (на 2-х стр). Формат картинки: jpg ...
Отрисовать девушку с фотки
Добрый день, требуется нарисовать девушку в анимационном стиле.
И нужно придать сходство с реальной девушкой с фоток.
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