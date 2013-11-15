UI/UX специалист
Занимаюсь проектированием и разработкой дизайна интерфейсов для десктопных программ, веб- и мобильных приложений, узкоспециализированного ПО.
Произвожу редизайн сайтов и отдельных блоков для улучшения их юзабилити.
Администрирую группу ценителей векторной графики в ВК, пишу уроки и советы. (vk.com/aiclub)
Люблю минимализм, пишу без ошибок, приветливый и уравновешенный.
Что использую:
Adobe Illustrator CS 6
Adobe Photoshop CS 5
Basiliq Mockups
Inkscape
Axure
Для некоммерческих организаций и краудфандинговых проектов - дизайн вполовину дешевле.
Портфолио
- СРАBerry208 просмотров
- 2nd Sence208 просмотров
- HUBx193 просмотра
- Futballer life225 просмотров
- Teaser111 просмотров
- Teaser page123 просмотра
- Megabox112 просмотров
- Jornbit125 просмотров
- USB Audio player176 просмотров
- NOSO146 просмотров
- Grintim256 просмотров
- Фототсервис "Фоткер"231 просмотр
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
10 лет назад
отличный логотип, быстро сделан
Ответный отзыв
Все хорошо, сделка прошла успешно, Андрей отметил мою работу со шрифтами. Советую.
$90
10 баллов
10 лет назад
Антон очень ответственно подошел к делу. Очень грамотно вел проект, на все вопросы указывал обоснованную позицию. Думающий и ответственный человек. Рекомендую.
Ответный отзыв
Понравилось работать с Алексеем. Хороший заказчик, четко поставил ТЗ, давал дельные комментарии на промежуточных этапах работы, моментально провел оплату. Рекомендую.
$15
10 баллов
10 лет назад
Всё прошло безболезненно)
Ответный отзыв
Справились достаточно быстро. Заказчик оплатил в полной мере, рекомендую.
$330
10 баллов
10 лет назад
Очень довольны результатами сотрудничества. Антон сделал современный, модный дизайн приложения: в строгом соответствии как с нашими пожеланиями, так и с современными трендами в этой области. Мы очень довольны получившимся результатом - это именно то, что мы хотели получить. Также, хотелось бы отметить высокую оперативность работы Антона. И что Антон терпеливо относился к вновь появляющимся "доп хотелкам" с нашей стороны. Очень рекомендую данного фрилансера
Ответный отзыв
Было приятно поработать с Эмилем и его командой. Ребята работают над продуктом старательно и с любовью, это заметно. Сделка прошла успешно, впечатления исключиельно положительные.
$65
9 баллов
10 лет назад
Работой остался доволен
Ответный отзыв
Сработали быстро, заказчик дает дельные комментарии. Оплата была произведена моментально. Всем советую.
Дизайн интерфейсов и игр
6 отзывов
$16/час
от $128от 2 дней
#24
Иконки и Пиксель-арт
3 отзыва
$5/час
от $30от 1 дня
#74
Баннеры
2 отзыва
от $12
от 1 дня
#238
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
от $200
от 6 дней
#734