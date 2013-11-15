Очень довольны результатами сотрудничества. Антон сделал современный, модный дизайн приложения: в строгом соответствии как с нашими пожеланиями, так и с современными трендами в этой области. Мы очень довольны получившимся результатом - это именно то, что мы хотели получить. Также, хотелось бы отметить высокую оперативность работы Антона. И что Антон терпеливо относился к вновь появляющимся "доп хотелкам" с нашей стороны. Очень рекомендую данного фрилансера