melnikan

Антон melnikan

 
36 летУкраина/Днепр
13 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
UI/UX специалист

Занимаюсь проектированием и разработкой дизайна интерфейсов для десктопных программ, веб- и мобильных приложений, узкоспециализированного ПО.

Произвожу редизайн сайтов и отдельных блоков для улучшения их юзабилити.

Администрирую группу ценителей векторной графики в ВК, пишу уроки и советы. (vk.com/aiclub)

Люблю минимализм, пишу без ошибок, приветливый и уравновешенный.

Что использую:

Adobe Illustrator CS 6

Adobe Photoshop CS 5

Basiliq Mockups

Inkscape

Axure

Для некоммерческих организаций и краудфандинговых проектов - дизайн вполовину дешевле.

Редизайн сайтаIllustratorPhotoshop
Портфолио
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Отзывы заказчиков
ko1obok
36 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Набросок для логотипа мебельного сайта
отличный логотип, быстро сделан
Все хорошо, сделка прошла успешно, Андрей отметил мою работу со шрифтами. Советую.
Ответный отзыв
nevzorov
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$90
10 баллов
10 лет назад
Дизайн 1 страницы сервиса
Антон очень ответственно подошел к делу. Очень грамотно вел проект, на все вопросы указывал обоснованную позицию. Думающий и ответственный человек. Рекомендую.
Понравилось работать с Алексеем. Хороший заказчик, четко поставил ТЗ, давал дельные комментарии на промежуточных этапах работы, моментально провел оплату. Рекомендую.
Ответный отзыв
danijr11
46 летГермания
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Картинка для игры
Всё прошло безболезненно)
Справились достаточно быстро. Заказчик оплатил в полной мере, рекомендую.
Ответный отзыв
mLearner
Эмиль 
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$330
10 баллов
10 лет назад
Дизайн интерфейса веб-приложения
Очень довольны результатами сотрудничества. Антон сделал современный, модный дизайн приложения: в строгом соответствии как с нашими пожеланиями, так и с современными трендами в этой области. Мы очень довольны получившимся результатом - это именно то, что мы хотели получить. Также, хотелось бы отметить высокую оперативность работы Антона. И что Антон терпеливо относился к вновь появляющимся "доп хотелкам" с нашей стороны. Очень рекомендую данного фрилансера
Было приятно поработать с Эмилем и его командой. Ребята работают над продуктом старательно и с любовью, это заметно. Сделка прошла успешно, впечатления исключиельно положительные.
Ответный отзыв
bjunior
41 годСША
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$65
9 баллов
10 лет назад
Нарисовать новый раздел для сайта по примеру
Работой остался доволен
Сработали быстро, заказчик дает дельные комментарии. Оплата была произведена моментально. Всем советую.
Ответный отзыв
Дизайн интерфейсов и игр
6 отзывов
$16/час
от $128от 2 дней
#24
Иконки и Пиксель-арт
3 отзыва
$5/час
от $30от 1 дня
#74
Баннеры
2 отзыва
от $12
от 1 дня
#238
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
от $200
от 6 дней
#734