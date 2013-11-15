Дизайн интерфейса веб-приложения

# 1 — $ 330

Задание

Разработка пользовательского интерфейса для веб-приложения

Входные данные

1 DOCX (техническое задание) + 5 PNG (скриншоты приложения в его текущем виде)

Выходные данные

5 эскизов в формате PSD.

Обязательна разбивка по слоям

Стилистические требования

ВАЖНО: образаю внимание, что текущее расположение элементов, их форма, их размер, их заголовки и текста – ВСЕ ЭТО МОЖНО И НУЖНО МЕНЯТЬ.

Текущий интерфейс делал программист, причем, русскоговорящий программист. Эскизы даны для понимания функционала и названия элементов, но не для того, чтобы навязывать наше вИдение. Поэтому если есть идея изменить текста в элементах управления – мы будем только рады!

Мы хотим получить современный дизайн для нашего приложения. Вот примеры удачных, на мой взгляд, веб-дизайнов:

https://www.dropbox.com/

http://penxy.com/

https://www.odesk.com/

http://www.pinterest.com/

Вот как выглядят в каком-то смысле аналоги. Хотелось бы выделяться в лучшую сторону:

http://html.adobe.com/edge/animate/

http://www.sencha.com/products/animator

Дальнейшие подробности - в архиве в приложении к заявке