Дизайн интерфейса веб-приложения

Создаем новый продукт. 3 модуля: 1. Система электронного документооборота. 2. Система управления договорами. 3. Система управления бюджетами. Нужно сделать дизайн для настольных ПК и мобильных пользователей. Опыт создания интерфейсов обязателен. Проект долговременный. Можем предложить постоянное официальное трудоустройство. Предложения принимаем ТОЛЬКО ОТ РЕЗИДЕНТОВ УКРАИНЫ. Пожалуйста, присылайте ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задание
Разработка пользовательского интерфейса для веб-приложения
Входные данные
1 DOCX (техническое задание) + 5 PNG (скриншоты приложения в его текущем виде)
Выходные данные
5 эскизов в формате PSD.
Обязательна разбивка по слоям
Стилистические требования
ВАЖНО: образаю внимание, что текущее расположение элементов, их форма, их размер, их заголовки и текста – ВСЕ ЭТО МОЖНО И НУЖНО МЕНЯТЬ.
Текущий интерфейс делал программист, причем, русскоговорящий программист. Эскизы даны для понимания функционала и названия элементов, но не для того, чтобы навязывать наше вИдение. Поэтому если есть идея изменить текста в элементах управления – мы будем только рады!
Мы хотим получить современный дизайн для нашего приложения. Вот примеры удачных, на мой взгляд, веб-дизайнов:
Вот как выглядят в каком-то смысле аналоги. Хотелось бы выделяться в лучшую сторону:
http://html.adobe.com/edge/animate/
http://www.sencha.com/products/animator
Дальнейшие подробности - в архиве в приложении к заявке
- Похожие заказы
- $1000Дизайн интерфейсов и игр14 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужен искусный профессионал для создания качественного дизайна для приложения сочетающего в себе презентацию и некоторые обучающие элементы. Дизайн должен создаваться либо в Photoshop, либо Illustrator. Размер 1920x1080 пикселов. Основные требования к работе - соблюдение стиля, высокая детализация, ...Завершен10 лет назад
От рисовать дизайн страницы, с целью презентации нового проекта Мебель.com.ua и сбора предварительных регистраций. Шаблон дизайна http://mebelini.us/ Логин: demo Пароль: stol69stul Текст: Мы скоро открываем интернет-магазин мебели нового формата. Главной особенностью нашего магазина является его эксклюзивный ассортимент в Украине – здесь ...Дизайн интерфейсов и игрнет заявокЗакрыт10 лет назад
- $250
Требуется сделать точную копию приложения gReader (под андроид) в Axure. Обязательно все страницы, все переходы со страницы на страницу, все связи, короче полная копия. gReader http://www.greader.co/ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.... Axure http://www.axure.com/ или на торрентеЗавершен10 лет назад
Добрый день. Необходимо разработать дизайн сетевого экрана ( в перспективе антивируса ) Шаблоны дизайна и описание будет предоставлено при личном общении ( чтобы не высылать всем подряд документацию ) GUI делается на delphi - и ...Дизайн интерфейсов и игр6 заявокЗакрыт10 лет назад
Нарисовать обложку курса по продвижению сайта. курс называется Как продвинуть сайт и заработать на нем от 5000 до 1000000.Закрыт10 лет назад
Необходимо делать озвучку курса + видео для курса в формате флэш презентации.Дизайн интерфейсов и игрнет заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Требуется разработать на готовом сайте оформление нескольких модулей. Все функциональные элементы присутствуют, необходимо привести в единый стиль.Дизайн интерфейсов и игр3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется разработать дизайн интерфейса для браузерной игры http://oreeme.com Стиль игры - фэнтези рпг По дизайну нужно переделать интерфейс игры в что-то более человеческое. На данном этапе все выглядит как недоделка. Изображения вещей и монстров переделывать не нужно. Верстка не ...Завершен10 лет назад