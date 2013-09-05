Дизайн нового продукта

$1000
Дизайн интерфейсов и игрЗакрыт14 заявок345 просмотров
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Создаем новый продукт.

3 модуля:

1. Система электронного документооборота.

2. Система управления договорами.

3. Система управления бюджетами.

Нужно сделать дизайн для настольных ПК и мобильных пользователей.

Опыт создания интерфейсов обязателен.

Проект долговременный.

Можем предложить постоянное официальное трудоустройство.

Предложения принимаем ТОЛЬКО ОТ РЕЗИДЕНТОВ УКРАИНЫ.

Пожалуйста, присылайте Ваши предложения.

10 лет назад
storn
49 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад