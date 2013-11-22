Создание простого макета под мобильное приложение

$100
Дизайн интерфейсов и игрЗавершен6 заявок236 просмотров
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Оформление будет представлено из псд основного сайта.

Содержимое будет из 4 страниц. Будет каталог из 40 товаров и корзины.

https://play.google.com/store/apps/details?id=biz.app.apps.shop.app92

Тз на макет пришлю человеку с опытом и портфолио. Планирую постоянные заказы в дальнейшем.

10 лет назад
Webincom
Денис 
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Freedom_Star
Денис 
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$100
5 дней
Замечательный исполнитель. Все сделано отлично.
Все быстро и отлично!
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