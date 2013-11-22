Создание простого макета под мобильное приложение

Привет не так давно я выпустил свою первую игру в стиле глобальной стратегии. Игра успешно продается, но много нареканий по поводу игровой карты, которая действительно выглядит слишком примитивно для современных игр. http://www.thecoldwarera.com/images/scr2.jpg Готов заплатить тому, кто сможет сделать ...