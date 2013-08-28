Требуется разработать дизайн интерфейса для браузерной игры http://oreeme.com Стиль игры - фэнтези рпг По дизайну нужно переделать интерфейс игры в что-то более человеческое. На данном этапе все выглядит как недоделка. Изображения вещей и монстров переделывать не нужно. Верстка не ...
Разработать для сайта дизайн модуля фото, видео.
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Требуется разработать на готовом сайте оформление нескольких модулей. Все функциональные элементы присутствуют, необходимо привести в единый стиль.
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