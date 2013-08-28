Разработать для сайта дизайн модуля фото, видео.

$100
Дизайн интерфейсов и игрЗакрыт3 заявки149 просмотров
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Требуется разработать на готовом сайте оформление нескольких модулей. Все функциональные элементы присутствуют, необходимо привести в единый стиль.

10 лет назад
evmak
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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