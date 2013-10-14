Точная копия gReader в Axure

$250
Дизайн интерфейсов и игрЗавершен2 заявки213 просмотров
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Требуется сделать точную копию приложения gReader (под андроид) в Axure.

Обязательно все страницы, все переходы со страницы на страницу, все связи, короче полная копия.

gReader http://www.greader.co/ https://play.google.com/store/apps/details?id=com....

Axure http://www.axure.com/ или на торренте

10 лет назад
adname
Аваш 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
two_corner
Антон 
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
10 лет назад
$200
6 дней
Замечательная, оперативная работа. Всегда приятно иметь дело со специалистом своего дело. Четко, быстро. Спасибо большое.
Детальное тз, своевременная оплата.