Нарисовать обложку курса

Дизайн интерфейсов и игрЗакрыт3 заявки189 просмотров
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Нарисовать обложку курса по продвижению сайта.

курс называется Как продвинуть сайт и заработать на нем от 5000 до 1000000.

10 лет назад
Vadimjk53
Вадим 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
55 отзывов(-2)
Выбранный исполнитель
byvaet
Антон 
30 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
48 отзывов
10 лет назад
$50
3 дня
Работу начал еще в сентябре 2013. Под конец работы появились вопросы по мелким деталям, ответы на которые так и не были получены, т.к. "заказчик" просто слился. На мыло не отвечает, в скайпе не добавляет. Итог — работа сделана на 90%, оплаты нет, время потрачено зря.