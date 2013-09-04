Нарисовать обложку курса

Работу начал еще в сентябре 2013. Под конец работы появились вопросы по мелким деталям, ответы на которые так и не были получены, т.к. "заказчик" просто слился. На мыло не отвечает, в скайпе не добавляет. Итог — работа сделана на 90%, оплаты нет, время потрачено зря.