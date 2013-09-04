Дизайн антивируса \ сетевого экрана

Дизайн интерфейсов и игрЗакрыт6 заявок168 просмотров
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Добрый день.

Необходимо разработать дизайн сетевого экрана ( в перспективе антивируса )

Шаблоны дизайна и описание будет предоставлено при личном общении ( чтобы не высылать всем подряд документацию )

GUI делается на delphi - и если вы предоставите дизайн именно в исходниках это будет большим плюсом, но дизайн так же будет приниматся как обычно на PSD + верстка

Дизайн нужен такого плана http://www.weblancer.net/files/portfolio/1172/117268/1720125.png

или лучше.

10 лет назад
silvestr22
Андрей 
39 летАлбания
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 отзывов