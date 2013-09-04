Дизайн антивируса \ сетевого экрана

Добрый день.

Необходимо разработать дизайн сетевого экрана ( в перспективе антивируса )

Шаблоны дизайна и описание будет предоставлено при личном общении ( чтобы не высылать всем подряд документацию )

GUI делается на delphi - и если вы предоставите дизайн именно в исходниках это будет большим плюсом, но дизайн так же будет приниматся как обычно на PSD + верстка

Дизайн нужен такого плана http://www.weblancer.net/files/portfolio/1172/117268/1720125.png

или лучше.