Дизайн интерфейса приложения

Дизайн интерфейсов и игрЗавершен14 заявок269 просмотров
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Нужен искусный профессионал для создания качественного дизайна для приложения сочетающего в себе презентацию и некоторые обучающие элементы.

Дизайн должен создаваться либо в Photoshop, либо Illustrator. Размер 1920x1080 пикселов.

Основные требования к работе - соблюдение стиля, высокая детализация, аккуратность элементов.

К кандидату - хорошо развитый навык дизайна, коммуникабельность, старательность, желание чтобы заказчик получил именно то, что нужно.

С понравившемся кандидатом обсудим специфику, объем и цену.

10 лет назад
castle
Борис 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
152 отзыва(-1)
Выбранный исполнитель
tesoro-studio
Татьяна 
35 летВеликобритания
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
$100
3 дня
К сожалению проект отменился на пол пути до окончания работы, но Татьяна молодец - то что успела сделать, сделала аккуратно и элегантно. Я надеюсь, что еще представится возможность с ней поработать.
Приятный клиент, с удовольствием поработаю еще над проектами.
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