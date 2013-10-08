Дизайн интерфейса приложения

Нужен искусный профессионал для создания качественного дизайна для приложения сочетающего в себе презентацию и некоторые обучающие элементы.

Дизайн должен создаваться либо в Photoshop, либо Illustrator. Размер 1920x1080 пикселов.

Основные требования к работе - соблюдение стиля, высокая детализация, аккуратность элементов.

К кандидату - хорошо развитый навык дизайна, коммуникабельность, старательность, желание чтобы заказчик получил именно то, что нужно.

С понравившемся кандидатом обсудим специфику, объем и цену.