Создание Splash-страницы для сайта

Создаем новый продукт. 3 модуля: 1. Система электронного документооборота. 2. Система управления договорами. 3. Система управления бюджетами. Нужно сделать дизайн для настольных ПК и мобильных пользователей. Опыт создания интерфейсов обязателен. Проект долговременный. Можем предложить постоянное официальное трудоустройство. Предложения принимаем ТОЛЬКО ОТ РЕЗИДЕНТОВ УКРАИНЫ. Пожалуйста, присылайте ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
От рисовать дизайн страницы, с целью презентации нового проекта Мебель.com.ua и сбора предварительных регистраций.
Шаблон дизайна
Логин: demo
Пароль: stol69stul
Текст:
Мы скоро открываем интернет-магазин мебели нового формата.
Главной особенностью нашего магазина является его эксклюзивный ассортимент в Украине – здесь вы не найдете случайных моделей, здесь собрана мебель со всего Мира, которая имеет самый высокий положительный рейтинг, основанный на максимальном количестве проданных моделей.
Мы предлагаем вам эксклюзивный сервис, аналогов которому вы не сможете найти сегодня в интернете.
Только бестселлеры! Только высокое качество! И только эксклюзивный сервис!
И призыв - Вы хотите первыми узнать об открытии магазина? Подпишитесь на рассылку - и 1 окошко для ввода емейл или телефона.
Графическое наполнение, используем стилистику существующего шаблона. Картинка призывающая зарегистрироваться и для всех зарегистрировавшихся будет отправлен купон со скидкой 20% на приобретение мебели.
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