Создание Splash-страницы для сайта

Дизайн интерфейсов и игрЗакрытнет заявок170 просмотров
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От рисовать дизайн страницы, с целью презентации нового проекта Мебель.com.ua и сбора предварительных регистраций.

Шаблон дизайна

http://mebelini.us/

Логин: demo

Пароль: stol69stul

Текст:

Мы скоро открываем интернет-магазин мебели нового формата.

Главной особенностью нашего магазина является его эксклюзивный ассортимент в Украине – здесь вы не найдете случайных моделей, здесь собрана мебель со всего Мира, которая имеет самый высокий положительный рейтинг, основанный на максимальном количестве проданных моделей.

Мы предлагаем вам эксклюзивный сервис, аналогов которому вы не сможете найти сегодня в интернете.

Только бестселлеры! Только высокое качество! И только эксклюзивный сервис!

И призыв - Вы хотите первыми узнать об открытии магазина? Подпишитесь на рассылку - и 1 окошко для ввода емейл или телефона.

Графическое наполнение, используем стилистику существующего шаблона. Картинка призывающая зарегистрироваться и для всех зарегистрировавшихся будет отправлен купон со скидкой 20% на приобретение мебели.

10 лет назад
mebeliniua
Денис 
46 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
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