Нужно нарисовать новый раздел для сайта по примеру уже существующего.

Раздел для которого рисуем - http://vmstar.ru/category/photo

Раздел по которому будем делать (псд этого раздела есть!)

http://vmstar.ru/video.html

http://vmstar.ru/video.html#tab-3

Что нужно будет:

1. слева логотип "фотогалереи" + имя как в примере (в примере вместо логотипа рядом с именем тв)

2. справа 4 вкладки

- свадебные фото

- студийные фото

- мои молодожены

- мероприятия

Рисовать будет 2 страницы:

1. макет для первых 3 вкладок (слева логотип, справа вкладки, по середине фото как сейчас на странице, в конце навигация такая же)

2. макет для 4-ой вкладки (слева логотип, справа вкладки, справа по середине миниатюры такие же как в примере, слева по середине вместо видео с примера - фотогаллерея, но что бы поместились 3 фото в ряд 200*133)

3. + придумать как красиво вписать кнопки или текстовую ссылку "поделиться" от яндекса

тз обязательно обсуждаем устно в скайпе