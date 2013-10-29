Уникальный, дизайн для псевдо СДЛ Женский, WP Доброго времени суток! нужен уникальный дизайн для псевдо СДЛ Женской тематики. Кто - нить возьмется? Хотелось бы услышать цены... Интересует журнальный вид, галерея, меню, удобное юзалибити... Спасибо, всем, кто откликнулся! Я ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно нарисовать новый раздел для сайта по примеру уже существующего.
Раздел для которого рисуем - http://vmstar.ru/category/photo
Раздел по которому будем делать (псд этого раздела есть!)
http://vmstar.ru/video.html#tab-3
Что нужно будет:
1. слева логотип "фотогалереи" + имя как в примере (в примере вместо логотипа рядом с именем тв)
2. справа 4 вкладки
- свадебные фото
- студийные фото
- мои молодожены
- мероприятия
Рисовать будет 2 страницы:
1. макет для первых 3 вкладок (слева логотип, справа вкладки, по середине фото как сейчас на странице, в конце навигация такая же)
2. макет для 4-ой вкладки (слева логотип, справа вкладки, справа по середине миниатюры такие же как в примере, слева по середине вместо видео с примера - фотогаллерея, но что бы поместились 3 фото в ряд 200*133)
3. + придумать как красиво вписать кнопки или текстовую ссылку "поделиться" от яндекса
тз обязательно обсуждаем устно в скайпе
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