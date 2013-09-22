Необходимо нарисовать макет информационного портала о моде.

Все остальное полностью на ваше усмотрение и вашу фантазию.

Примеры и общие требования к дизайну в прикрепленном файле.

В перспективе хотелось бы постоянно сотрудничать по рисованию визиток и порталов. Где-то 5-30 проектов в месяц.

От вас жду цены и портфолио.