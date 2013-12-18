Дизайн сайта по грузоперевозкам

Дизайн сайтовЗавершен21 заявка235 просмотров
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Здравствуйте, коллеги!

Нужно разработать дизайн сайта по грузоперевозкам.

Аналог сайта http://www.vezu-gruz.ru

Исполнитель только из Украины с возможностью общаться по телефону и скайпу.

Указывайте ориентировочные сроки и цены.

Дизайн сайта
10 лет назад
osmanbekirov
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
tesoro-studio
Татьяна 
35 летВеликобритания
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
$300
5 дней
Татьяна отличный исполнитель. Доволен сотрудничеством на 100%. Рад буду поработать еще.
Спасибо большое за интересный проект! Клиент на самом деле не из простых оказался, и при этом Осман приложил все усилия что бы довести все до результата!
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