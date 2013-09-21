Web дизайнер

$1000
Дизайн сайтовЗакрытнет заявок148 просмотров
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Требуется профессиональный Web дизайнер.

Ниша: уроки, тренинги, коучинги по 3D-визуализации

Работодатель: Школа 3DMaxKurs

Требования к кандидату:

+ опыт работы обязателен

+ портфолио, где представлены примеры работ

+ желание работать на результат

Условия работы:

+ обговаривается индивидуально, можно работать по окладу или сдельно

Резюме и портфолио направлять на почту, а так-же обязательно добавляйтесь в скайп для прохождения собеседования. При добавлении в скайп указывать на какую должность претендуете!

10 лет назад
juliazzz
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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