Сделать простенький логотип

$20
Дизайн сайтовЗавершен2 заявки80 просмотров
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Доброго времени суток! Собственно нужен лого для сайта( в ЛС УРЛ) Работа не сложная, необходимо отредактировать текст в картинке. Спасибо, жду предложений

10 лет назад
hron1980
Влад 
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
islanderua
Алексей 
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
$20
1 день
Алексей справился с работой быстро, выполнил корректировку по моим пожеланиям. Отлично! Спасибо большее, буду обращаться еще не раз.
Отличный заказчик. Подробное ТЗ и быстрая оплата, приятно было работать.
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