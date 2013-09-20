Задача сделать ре-дизайн сайта www.ra-kraska.ru с учетом всех пожеланий во вложении.

Цель полностью уйди от того дизайна, который есть сейчас и предложить какие-то другие варианты, ориентируясь на примеры сайтов, которые нравятся.

Задача на сайте http://lifti-moskvi.ru/ вставить недостающие элементы.

причем сам стиль и дизайн оставляем как есть сейчас.

Все детали во вложении