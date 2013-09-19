Дизайн игрового портала

Дизайн сайтовЗакрыт13 заявок294 просмотра
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Требуется адаптивный дизайн для игрового портала, заточенного под определенную игру. Есть примеры "как хотелось бы". Желаю так-же услышать мнение дизайнера. Если все будет гладко, то обещаю долгосрочное сотрудничество.

10 лет назад
DevellMen
Дмитрий 
30 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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