Создание дизайна сайта

Требуется создать дизайн главной и внутренней текстовой страницы для сайта небольшой компании.

Направления деятельности: языковая школа, репетиторские услуги, поддержка семей. Поэтому везде свежий, позитивный вид - впечатление от сайта - серьезность, профессионализм, но вместе с тем хорошая атмосфера, прямые и приятные люди.

Во вложении находится схема сайта и основные пожелания по оформлению.

Технические требования: формат PSD, фиксированная ширина сайта 960-1000 пикселей.

Пожалуйста, указывайте стоимость и сроки.