Изменить дизайн шапки

Добрый день. Есть сайт на ВП с обычным резиновым дизайном. Нужно чтобы он открывался и хорошо отображался с мобильных и других устройств. Как я понимаю нужен адаптивный дизайн. Существующий дизайн и его отображение на обычных мониторах ПК устраивает. Нужно ...