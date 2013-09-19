Ищу дизайнера Landing Page на постоянные заказы

Необходимо нарисовать попап окно с информацией о конкурсе. суть конкурса: разыграть Apple iPad mini, среди пользователей файлообменного сервиса GetItBit.net, которые купили вип доступ на срок больше месяца. задача попапа - заставить пользователя соревноваться с другими за ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу дизайнера LP на постоянные заказы.
ВАЖНО!!! Первый заказ через БЕЗОПАСНУЮ СДЕЛКУ или ПОСТ ОПЛАТА обязательно!
Кто имеет такой опыт, прошу отписывать:
- примеры работ
- цены
- сроки
Я с Вами потом свяжусь и детальнее обсудим.
- Похожие заказы
- $150Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Сайт freemood.by Необходимо: 1. http://www.freemood.by/goods/22866_0 - сделать более привлекательную кнопку "назад к списку" 2. http://www.freemood.by/ - справа есть колонка с текстом, аналогичную необходимо сделать для страниц с моделями, для примера - http://www.freemood.by/goods/22176_0 В этой колонке отобразить 5 магазинов с ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $100
Разработать дизайн Landing Page. ТЗ предоставляется. Необходимо: 1) Разработать концепутальный дизайн на основании ТЗ 2) Сделать правки на основе комментариев 3) Подготовить материалы для версткиЗавершен10 лет назад
- $200
Нужно нарисовать Лендинг пейдж для расширения в браузере. Расширение имеет договор с групоном, что может подтягивать их акции, и когда человек лазит по сайтам, ему показывает, что на этом сайте есть купоны на скидку. Основная идея которую ...Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо разработать дизайн сайта. Всего нужно 4 страницы: главная, страница каталога, страница карточки товара, типовая страница. Сроки на всю работу - 7-12 дней.Завершен10 лет назад
Добрый день. Есть сайт на ВП с обычным резиновым дизайном. Нужно чтобы он открывался и хорошо отображался с мобильных и других устройств. Как я понимаю нужен адаптивный дизайн. Существующий дизайн и его отображение на обычных мониторах ПК устраивает. Нужно ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужно стильно и презентабельно оформить письмо-презентацию магазина наручных часов (готовый текст предоставим). Презентация должна быть на белом фоне, дизайн первой и последней страницы, сделать шапку и концевик на каждой странице. По ходу текста должны быть ...Завершен10 лет назад
Добрый день уважаемые художники и веб-дизайнеры. Думаю вас несомненно заинтересует текущий проект. Есть готовая структура дизайна сайта посвященному играм. (флeш, анdroid и iрhon) Необходимо создать для сайт: - 3 art гейма (аналог шапки, только в качестве бэкгранда) ...Завершен10 лет назад
Нужны дизайн и верстка для главной страницы сайта продуктовой IT-компании (на Wordpress). Адрес веб-страницы - http://test.catalogloader.com. На ней хотим обыграть наши товары из страницы http://test.catalogloader.com/products Общение по Skype (только голосом) в рабочее время по Москве с ...Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $200
Задача разработать логотип и дизайн сайта агентства недвижимости. Многостраничной и трудоемкой работу назвать не могу, скорее, разработка общей стилистики в соот. с моим видением и модульной сеткой сайта. Есть идея и примерная структура сайта + видение ...Дизайн сайтов28 заявокЗакрыт10 лет назад