Нарисовать попап для конкурса

# 1 — $ 110 # 2 — $ 40

Необходимо нарисовать попап окно с информацией о конкурсе.

суть конкурса: разыграть Apple iPad mini, среди пользователей файлообменного сервиса GetItBit.net, которые купили вип доступ на срок больше месяца.

задача попапа - заставить пользователя соревноваться с другими за айпад, и покупать вип доступ на срок больше месяца

они в любом случае останутся в плюсе, тк получать возможность пользоваться сервисом и получат шанс выиграть ipad.

Призовой фонд пополняется 20% отчислениями от каждого платежа за VIP-доступ всех конкурсантов.

Розыгрыш состоится, как только будет набрана сумма – 24 995 р.

Что должно быть в попапе (минимум, все остальное на ваш вкус):

«Конкурс от GetItBit»

Купи VIP-доступ на 30 дней и более и выиграй приз – Apple iPad mini

Чем больше BIT-бонусов, тем больше шансов получить приз

кнопки «Моя позиция», «Купить VIP», «Описание»

так же надо как-то показать, накопление призовой суммы для розыгрыша приза (сколько сейчас уже есть / сколько осталось)

сумма которая должна накопиться - 24 995 руб

Размеры попап окон:

1. 850x350

2. 480x290

Хочется получить что-то типа такого - http://s008.radikal.ru/i304/1309/38/3f301023e082.png

страницы файлообменика где будет размещен попап

http://getitbit.net/vip/

http://getitbit.net/download/888533.3e9d16903b5913e853271951d7bba24a/Molodozheny.2003.480p.mp4.html