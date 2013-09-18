Нарисовать попап для конкурса

Разработать дизайн Landing Page. ТЗ предоставляется. Необходимо: 1) Разработать концепутальный дизайн на основании ТЗ 2) Сделать правки на основе комментариев 3) Подготовить материалы для верстки
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо нарисовать попап окно с информацией о конкурсе.
суть конкурса: разыграть Apple iPad mini, среди пользователей файлообменного сервиса GetItBit.net, которые купили вип доступ на срок больше месяца.
задача попапа - заставить пользователя соревноваться с другими за айпад, и покупать вип доступ на срок больше месяца
они в любом случае останутся в плюсе, тк получать возможность пользоваться сервисом и получат шанс выиграть ipad.
Призовой фонд пополняется 20% отчислениями от каждого платежа за VIP-доступ всех конкурсантов.
Розыгрыш состоится, как только будет набрана сумма – 24 995 р.
Что должно быть в попапе (минимум, все остальное на ваш вкус):
«Конкурс от GetItBit»
Купи VIP-доступ на 30 дней и более и выиграй приз – Apple iPad mini
Чем больше BIT-бонусов, тем больше шансов получить приз
кнопки «Моя позиция», «Купить VIP», «Описание»
так же надо как-то показать, накопление призовой суммы для розыгрыша приза (сколько сейчас уже есть / сколько осталось)
сумма которая должна накопиться - 24 995 руб
Размеры попап окон:
1. 850x350
2. 480x290
Хочется получить что-то типа такого - http://s008.radikal.ru/i304/1309/38/3f301023e082.png
страницы файлообменика где будет размещен попап
http://getitbit.net/download/888533.3e9d16903b5913e853271951d7bba24a/Molodozheny.2003.480p.mp4.html
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