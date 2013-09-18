Адаптивный дизайн WP

Добрый день.

Есть сайт на ВП с обычным резиновым дизайном. Нужно чтобы он открывался и хорошо отображался с мобильных и других устройств.

Как я понимаю нужен адаптивный дизайн.

Существующий дизайн и его отображение на обычных мониторах ПК устраивает.

Нужно чуток переделать под другие устройства.

Согласен с автором данного топика по вопросу адаптивности http://www.seowit.ru/responsive читать с комментариями.

По идее это шабашка спецу по ВП - дизайнеру-верстальщику. Не знаю нужны ли новые макеты, или можно на словах пояснить куда что сдвинуть?

В итоге нужен файл-архив с новой адаптивной темой, чтобы я сам с ней управлялся + инструкции как что подправлять самому если что вдруг.

Кроссбраузерность подразумевает собой не только 3 известных браузера на стандартном мониторе, но и другие типа яндекса, ие, оперы-мини и т.п., которые также пользуют на разных типах устройств.

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Предлагайте в личку.

Спасибо.