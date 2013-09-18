Адаптивный дизайн WP

Нужно стильно и презентабельно оформить письмо-презентацию магазина наручных часов (готовый текст предоставим). Презентация должна быть на белом фоне, дизайн первой и последней страницы, сделать шапку и концевик на каждой странице. По ходу текста должны быть ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Есть сайт на ВП с обычным резиновым дизайном. Нужно чтобы он открывался и хорошо отображался с мобильных и других устройств.
Как я понимаю нужен адаптивный дизайн.
Существующий дизайн и его отображение на обычных мониторах ПК устраивает.
Нужно чуток переделать под другие устройства.
Согласен с автором данного топика по вопросу адаптивности http://www.seowit.ru/responsive читать с комментариями.
По идее это шабашка спецу по ВП - дизайнеру-верстальщику. Не знаю нужны ли новые макеты, или можно на словах пояснить куда что сдвинуть?
В итоге нужен файл-архив с новой адаптивной темой, чтобы я сам с ней управлялся + инструкции как что подправлять самому если что вдруг.
Кроссбраузерность подразумевает собой не только 3 известных браузера на стандартном мониторе, но и другие типа яндекса, ие, оперы-мини и т.п., которые также пользуют на разных типах устройств.
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Предлагайте в личку.
Спасибо.
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