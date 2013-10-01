Разработка дизайна сайта

Требуется оригинальный, интересный дизайн для интернет-магазина голливудских брендов (элитная одежда, обувь, аксессуары, женское, детское) + верстка дизайна (движок WebAsyst) Нужны: Главная страница Страница предварительного просмотра товаров (при открытии категории) Страница полного просмотра товара Страница входа в личный аккаунт (там же и ...
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Нужно разработать дизайн интернет-магазина по доставке фирменной продукции Subway
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