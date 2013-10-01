Разработка дизайна сайта

$260
Дизайн сайтовЗавершен7 заявок121 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно разработать дизайн интернет-магазина по доставке фирменной продукции Subway

10 лет назад
web-symmetria
Надежда 
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Betelgejze
Алина 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад
$260
7 дней
Очень приятно работать! Оригинальный дизайн, на профессиональном уровне. Все готовилось в срок, а иногда с опережением. Очень довольны работой.
Приятно было работать. Чёткое ТЗ и своевременная оплата. Мои рекомендации.
  • Похожие заказы

  • Дизайн для интернет-магазина webasyst

    $500

    Требуется оригинальный, интересный дизайн для интернет-магазина голливудских брендов (элитная одежда, обувь, аксессуары, женское, детское) + верстка дизайна (движок WebAsyst) Нужны: Главная страница Страница предварительного просмотра товаров (при открытии категории) Страница полного просмотра товара Страница входа в личный аккаунт (там же и ...

    Дизайн сайтов23 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн LP

    Необходимо сделать дизайн LP. Тематика: детская одежда( Младенцы) Сроки 1-2 дня. ТЗ вышлю тому, кого выберу. Ваши предложения.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сделать лендинг на шаблоне

    $60

    Нужен лендинг пейдж на шаблоне – vip-landing.ru/6/, шаблон с меня. Работа в основном будет заключаться в том чтобы подогнать шаблон под тз, подобрать подходящие картинки, в паре мест нужен копирайтерский текст(отзывы и про преимущества). Картинки ...

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется Веб дизайнер.

    Добрый день, молодой веб-студии требуется Веб дизайнер. Форма оплаты сдельная, оплата частями. Пожалуйста указывайте Ваш прейскурант максимально подробно, например: Дизайн сайта визитки главная... Дизайн сайта визитки дополнительные страницы... ... Дизай логотипа... Дизайн банков (размер)... Дизайн блока (калькулятор, форма...)... Исправления дизайна от... до... Портфолио ...

    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн сайта.

    Нужно сделать дизайн сайта. Сайт будет продавать препараты для похудения. Будет два сквозных блока: шапка и левый блок с пунктами меню. В оставшемся правом блоке - будет сам товар с кнопками перехода по страницам. Будет ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужен редизайн сайта.

    Требуется РЕдизайн_____для блока новостей и шапки сайта Сайт orsk.webelab.ru Переделать внешний вид блока новостей и нижнюю часть шапки + верхнюю часть шапки немного улучшить расстановку (читабельность). 1.Верхнюю ...

    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Интернет-магазин художественной гимнастики

    $500

    Мне нужен дизайн сайта для розничного магазина атрибутов худ. гимнастики, бальных танцев и ателье. В первую очередь это интернет магазин, но с учетом специфики он должен быть ярким, розовеньким, девчачьим. Есть некоторые идеи, но в целом задача ...

    Дизайн сайтов26 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Срочно дизайн главной для магазина

    $500

    Есть незаконченый сайт на х-карт нужно закончить главную страницу. Логотип, Банера и возможно дополнительные модули . Очень срочно , есть готовый пример с которого можно работать..Сайт уже на хосте. Лайаут и пример уже ...

    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    10 лет назад