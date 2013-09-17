Интернет-магазин художественной гимнастики

Мне нужен дизайн сайта для розничного магазина атрибутов худ. гимнастики, бальных танцев и ателье.

В первую очередь это интернет магазин, но с учетом специфики он должен быть ярким, розовеньким, девчачьим.

Есть некоторые идеи, но в целом задача предполагает свободу творчества. Краткий бриф и ориентиры предоставлю.

От вас я попрошу 2-3 предварительных наброска. После утверждения одного из них, мы его прорабатываем.

Дорогой флэш дизайн и прочее не нужны, но и шаблоны не интересуют. Сроки сжатые.

Нужен дизайн сверстаный под какой либо несложный движок (предложите сами).