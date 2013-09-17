Интернет-магазин художественной гимнастики

Требуется оригинальный, интересный дизайн для интернет-магазина голливудских брендов (элитная одежда, обувь, аксессуары, женское, детское) + верстка дизайна (движок WebAsyst) Нужны: Главная страница Страница предварительного просмотра товаров (при открытии категории) Страница полного просмотра товара Страница входа в личный аккаунт (там же и ...
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Мне нужен дизайн сайта для розничного магазина атрибутов худ. гимнастики, бальных танцев и ателье.
В первую очередь это интернет магазин, но с учетом специфики он должен быть ярким, розовеньким, девчачьим.
Есть некоторые идеи, но в целом задача предполагает свободу творчества. Краткий бриф и ориентиры предоставлю.
От вас я попрошу 2-3 предварительных наброска. После утверждения одного из них, мы его прорабатываем.
Дорогой флэш дизайн и прочее не нужны, но и шаблоны не интересуют. Сроки сжатые.
Нужен дизайн сверстаный под какой либо несложный движок (предложите сами).
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