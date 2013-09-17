Дизайн для интернет-магазина webasyst

$500
Дизайн сайтовЗакрыт23 заявки331 просмотр
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Требуется оригинальный, интересный дизайн для интернет-магазина голливудских брендов (элитная одежда, обувь, аксессуары, женское, детское)

+ верстка дизайна (движок WebAsyst)

Нужны:

Главная страница

Страница предварительного просмотра товаров (при открытии категории)

Страница полного просмотра товара

Страница входа в личный аккаунт (там же и регистрация новых покупателей)

Страница корзины

Страница листа пожеланий

Страница обратной связи

Блог/новости

Отзывы

+ будет замечательно если один исполнитель сможет выполнить также логотип и фирменный дизайн (стиль)

Удобно держать связь по емайл

Оплата по факту

10 лет назад
secretvictoria
Ольга 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
месяц назад
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