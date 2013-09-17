Сделать 2 картинки. Монтаж.

Дизайн сайтовЗакрыт30 заявок324 просмотра
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Надо сделать 2 картинки из обработанных исходных картинок. Пример. есть человек его надо вырезать и положить на другой фон или интерьер. Исходник предоставить в псд.

Пишите цены и контактные данные.

10 лет назад
alexandrcreative
Александр 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 часов назад
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