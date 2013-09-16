Дизайн сайта (mobile+desktop+logo)

Здравствуйте, Уважаемые Дизайнеры!

Задача:

Сделать дизайн сайта (desktop+mobile) и логотип.

Уже есть название, схема расположения объектов на странице и предпочитаемая цветовая гамма.

Всего будет 6 страниц с главной для мобильной и десктопной версии.

Укажите, пожалуйста, ваши ориентировочные цены на такую работу и примеры ваших работ.

Заранее благодарен откликнувшимся.