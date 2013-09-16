Качественный дизайн для сайта.

Ну, что ж. В качестве дизайна было предложено два очень посредственных варианта. Первый вариант собран из плохо проработанного клипарта и засунут в стандартный незатейливый шаблон.Не понравилось. В процессе подготовки второго варианта были высказаны пожелания по содержанию с акцентами на наличие зеленого дерева, женщины и т.п. Второй вариант просто поразил. Из полученных пожеланий дефакто услышано было 50%. Потому что зеленое живое дерево превратилось в черную сухую ветку... а Женщина - в полуголую сексуальную девку... такая вот женщина-вамп(ир?) Итого спустя еще несколько дней, за которые он якобы дорабатывал и переделывал, прислал сообщение с отказом от работы. Потеряна неделя времени. А Ведь перед началом работы я задавала вопросы, все ли понятно и уверен ли человек в своих силах... Никаких вопросов со стороны исполнителя в процессе работы не возникало. Цену услугу объявил сам. Спасибо хоть предоплату вернул.