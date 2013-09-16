Качественный дизайн для сайта.

Дизайн сайтовЗакрыт15 заявок317 просмотров
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Требуется качественный дизайн для сайта магических услуг.

Что-то на подобии вот таких вариантов:

http://magiya-privorot.ru

http://www.mag-borisova.ru

Желательно в светлых тонах, например фон голубой, голубовато-белый, рыжий, изумрудный или желто оранжевый.

Например сидит женщина у нее на плече ворон, она протягивает обе руки из ее рук шла энергия, свет ,огонь и на конце вот этого что стояли например мужчина и женщина. якобы ее руками идет соединение судеб и т.п.

Либо предложите свое видение.

Желательно несколько набросков на выбор.

Бюджет обсуждаем.

10 лет назад
angelasha
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Punkrat
38 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$200
7 дней
Ну, что ж. В качестве дизайна было предложено два очень посредственных варианта. Первый вариант собран из плохо проработанного клипарта и засунут в стандартный незатейливый шаблон.Не понравилось. В процессе подготовки второго варианта были высказаны пожелания по содержанию с акцентами на наличие зеленого дерева, женщины и т.п. Второй вариант просто поразил. Из полученных пожеланий дефакто услышано было 50%. Потому что зеленое живое дерево превратилось в черную сухую ветку... а Женщина - в полуголую сексуальную девку... такая вот женщина-вамп(ир?) Итого спустя еще несколько дней, за которые он якобы дорабатывал и переделывал, прислал сообщение с отказом от работы. Потеряна неделя времени. А Ведь перед началом работы я задавала вопросы, все ли понятно и уверен ли человек в своих силах... Никаких вопросов со стороны исполнителя в процессе работы не возникало. Цену услугу объявил сам. Спасибо хоть предоплату вернул.
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