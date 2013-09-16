Необходимо сделать редизайн сайта www.art-food.ru

Должен быть дизайн главной страницы и второстепенных. Второстепенные страницы должны отличаться между собой незначительными элементами , просто чтобы обозначить основной "мотив" - о чем идет речь в данном разделе.

1. Общий дизайн сайта должен быть светлым.

2. Сайт не должен быть перегружен, флэш-объекты не нужны.

3. В шапке справа строка поиска.

4. На главной странице помимо основного меню (Новости -Товары -Услуги-Доставка, которое надо будет сократить примерно до 5 элементов) должны появиться три крупные кнопки "Общественное питание", "Поставщикам", "Регионы". На второстепенных страницах остается главное меню, в товарном каталоге появляется боковое меню с ассортиментом.

5. На главной странице боковые колонки не нужны, основной текст остается неизменным

6.В дизайне предпочтительны плавные линии, без углов.

7. Хочется, чтобы шапка хорошо сочеталась с фоном и плавно был переход из одного в другое.

8. В дизайне желательно, но не обязательно использовать повара.

9. Сайт сделан на Битриксе

Примеры сайтов, которые нравятся:

http://www.rusteaco.ru/news/ Достаточно "воздуха", сайт не перегружен. При общей идее - есть небольшие изменения на каждой странице, отражающие о чем идет речь на данной странице. Легко найти информацию. Удачное сочетание цветов, нет резких контрастов, общая "стильность"

http://www.ews.ru/

Весь бюджет проекта 25 000 руб. Оплата возможна через электронные деньги или наличные.