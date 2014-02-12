Как я работаю

Мои контакты:

E.: [email protected]

S.: frag_sasha

P.: + 38 093 971 8 415

Работаю дизайнером более 4 лет. Мои основные направления в дизайне:

1. Веб-дизайн

2. Создание фирменного стиля / бренд бук

3. Создание логотипов

4. Дизайн мобильный приложений

В портфолио не удивляйтесь, что немного работ, я представил свои лучшие работы. А так я реализовал более 100 проектов.

Мои принципы работы с клиентом:

1. Честность

2. Сдача проекта в срок

3. Работа без предоплаты. Оплата после утверждения проекта или части проекта.

4. Если вы меня обманите, то закон кармы никто не отменял.

Желаю вам удачных проектов и хорошего настроения!