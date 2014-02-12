frag_sasha

Александр Гайдай frag_sasha

 
35 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Как я работаю

Мои контакты:

E.: [email protected]

S.: frag_sasha

P.: + 38 093 971 8 415

Работаю дизайнером более 4 лет. Мои основные направления в дизайне:

1. Веб-дизайн

2. Создание фирменного стиля / бренд бук

3. Создание логотипов

4. Дизайн мобильный приложений

В портфолио не удивляйтесь, что немного работ, я представил свои лучшие работы. А так я реализовал более 100 проектов.

Мои принципы работы с клиентом:

1. Честность

2. Сдача проекта в срок

3. Работа без предоплаты. Оплата после утверждения проекта или части проекта.

4. Если вы меня обманите, то закон кармы никто не отменял.

Желаю вам удачных проектов и хорошего настроения!

Дизайн мобильного приложения
Портфолио
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Отзывы заказчиков
igorshepe
Игорь 
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$400
10 баллов
10 лет назад
Web дизайнер
Александр очень хорошо выполнил поставленную задачу. Всегда на связи и оперативно выполняет работу. Быстро вносит правки. Рекомендую к сотрудничеству как талантливого и ответственного дизайнера!
Был рад работать в команде с Игорем. Была поставлена четкая задача по выполнению проекта и поэтапно мы его успешно выполнили. В самом начале бала внесена предоплата за проект и после окончания я получил сразу все оставшиеся деньги. Сейчас мы работаем и дальше над выполнением других проектов.
Ответный отзыв
Anyuta_M
Анна 
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$350
10 баллов
10 лет назад
Дизайн производственного онлайн-календаря
Сотрудничество с Александром оставило только приятные впечатления. Проект был выполнен в срок. Александ терпеливо вносил все правки, которые мы вносили.
Получил удовольствие работы с Анной. Задачи поставлены четко и ясно. Деньги получил в срок.
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
2 отзыва
от $150
от 3 дней
#617
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
от $200
от 3 дней
#736