Как я работаю
Мои контакты:
S.: frag_sasha
P.: + 38 093 971 8 415
Работаю дизайнером более 4 лет. Мои основные направления в дизайне:
1. Веб-дизайн
2. Создание фирменного стиля / бренд бук
3. Создание логотипов
4. Дизайн мобильный приложений
В портфолио не удивляйтесь, что немного работ, я представил свои лучшие работы. А так я реализовал более 100 проектов.
Мои принципы работы с клиентом:
1. Честность
2. Сдача проекта в срок
3. Работа без предоплаты. Оплата после утверждения проекта или части проекта.
4. Если вы меня обманите, то закон кармы никто не отменял.
Желаю вам удачных проектов и хорошего настроения!
Портфолио
- Profinder Flyer270 просмотров
- Здоровье на отлично274 просмотра
- Аптека239 просмотров
- Soloveico298 просмотров
- Котеджный поселок193 просмотра
- Ремонт бытовой теники171 просмотр
- Steam170 просмотров
- IT Expert172 просмотра
- Визитки186 просмотров
- Европейские фасады212 просмотров
- Фирменный стиль/ бренд бук233 просмотра
- ProNet202 просмотра
Отзывы заказчиков
$400
10 баллов
10 лет назад
Александр очень хорошо выполнил поставленную задачу. Всегда на связи и оперативно выполняет работу. Быстро вносит правки. Рекомендую к сотрудничеству как талантливого и ответственного дизайнера!
Ответный отзыв
Был рад работать в команде с Игорем. Была поставлена четкая задача по выполнению проекта и поэтапно мы его успешно выполнили. В самом начале бала внесена предоплата за проект и после окончания я получил сразу все оставшиеся деньги. Сейчас мы работаем и дальше над выполнением других проектов.
$350
10 баллов
10 лет назад
Сотрудничество с Александром оставило только приятные впечатления. Проект был выполнен в срок. Александ терпеливо вносил все правки, которые мы вносили.
Ответный отзыв
Получил удовольствие работы с Анной. Задачи поставлены четко и ясно. Деньги получил в срок.
Дизайн сайтов
2 отзыва
от $150
от 3 дней
#617
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
от $200
от 3 дней
#736