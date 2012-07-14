Нужно разработать логотип для нового онлайн продукта. Продукт для бизнеса, поэтому логотип должен ассоциироваться у потенциальных потребителей с критериями "правильность", "простота", "экономия времени" Важно, что б логотип хорошо смотрелся и на экране, ...
- $100Логотипы и Знаки43 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $250
Добрый день! Мы ищем дизайнера для разработки стартовой страницы сайта. Технически сайт будет создан так же, как вот эти примеры: https://www.canva.com/ http://www.whiteroomuk.com/ https://webflow.com/ ...Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Необходимо создать короткий рекламный мультфильм по сценарию. (см. во вложении). Рекламный продукт: Expertus:Податки http://expertus.kiev.ua/ Сроки выполнения - до 9 сенября. Перед началом проекта нужны примеры работ.Анимация9 заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
Издательский дом МЦФЭР ищет дизайнера для разработки дизайна производственного онлайн-календаря. Календарь будет отдельным сайтом и не будет встроен в уже существующий сайт. Но календарь разрабатывается для платной системы. Поэтому в основе дизайна ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $100
Издательский дом МЦФЕР http://shop.mcfr.com.ua ищет специалиста по созданию видеопрезентаций сайтов. Нам нужна видеопрезентация в стиле путеводителя по сайту. Ссылку на сайт, для которого нужно видео, я дам отдельно - в переписке. Озвучка ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $100
Издательский дом МЦФЭР (Украина) ищет диктора для озвучки видео-презентации одного из своих продуктов. Видео мы будем делать сами отдельно. Нам нужен диктор для озвучки текста ролика, который мог бы сам записать эту озвучку на ...Аудиомонтаж1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $35
Издательский дом МЦФЭР http://shop.mcfr.com.ua ищет специалиста по HTML-верстке для долгосрочного сотрудничества. Проект - верстка электронных писем по предоставленным нами дизайнам. Объем работ: Письма будут совершенно разные для разных категорий подписчиков. По предварительным планам ...Веб-программирование18 заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
Нужно создать рекламный мультфильм на 3-5 минут. Мультфильм будет состоять из частей: - анимация в стиле Simon's Cat http://www.youtube.com/watch?v=s13dLaTIHSg - скрины системы http://24.golovbukh.ua/ua , которую мы будем рекламировать, с элемнтами ...Анимация8 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Издательский дом МЦФЕР-Украина http://www.mcfr.com.ua ищет дизайнера для разработки цветного рекламного макета формата А4 в подписной каталог периодических изданий. Мы полностью предоставим текст для макета, что б было возможно ее отобразить. Важные детали макета: ...Верстка полиграфии1 исполнительЗакрыт13 лет назад