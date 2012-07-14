Anyuta_M

Анна Anyuta_M

 
40 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Логотип для онлайн программы

    $100

    Нужно разработать логотип для нового онлайн продукта. Продукт для бизнеса, поэтому логотип должен ассоциироваться у потенциальных потребителей с критериями "правильность", "простота", "экономия времени" Важно, что б логотип хорошо смотрелся и на экране, ...

    Логотипы и Знаки43 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн сайта (паралакс страница)

    $250

    Добрый день! Мы ищем дизайнера для разработки стартовой страницы сайта. Технически сайт будет создан так же, как вот эти примеры: https://www.canva.com/ http://www.whiteroomuk.com/ https://webflow.com/ ...

    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание рекламного мультфильма

    $500

    Необходимо создать короткий рекламный мультфильм по сценарию. (см. во вложении). Рекламный продукт: Expertus:Податки http://expertus.kiev.ua/ Сроки выполнения - до 9 сенября. Перед началом проекта нужны примеры работ.

    Анимация9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн производственного онлайн-календаря

    $500

    Издательский дом МЦФЭР ищет дизайнера для разработки дизайна производственного онлайн-календаря. Календарь будет отдельным сайтом и не будет встроен в уже существующий сайт. Но календарь разрабатывается для платной системы. Поэтому в основе дизайна ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Видео-презентация сайта

    $100

    Издательский дом МЦФЕР http://shop.mcfr.com.ua ищет специалиста по созданию видеопрезентаций сайтов. Нам нужна видеопрезентация в стиле путеводителя по сайту. Ссылку на сайт, для которого нужно видео, я дам отдельно - в переписке. Озвучка ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Озвучка видеопрезентации

    $100

    Издательский дом МЦФЭР (Украина) ищет диктора для озвучки видео-презентации одного из своих продуктов. Видео мы будем делать сами отдельно. Нам нужен диктор для озвучки текста ролика, который мог бы сам записать эту озвучку на ...

    Аудиомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • HTML-верстальщик электронных писем

    $35

    Издательский дом МЦФЭР http://shop.mcfr.com.ua ищет специалиста по HTML-верстке для долгосрочного сотрудничества. Проект - верстка электронных писем по предоставленным нами дизайнам. Объем работ: Письма будут совершенно разные для разных категорий подписчиков. По предварительным планам ...

    HTML
    Веб-программирование18 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Рекламный мультфильм

    $500

    Нужно создать рекламный мультфильм на 3-5 минут. Мультфильм будет состоять из частей: - анимация в стиле Simon's Cat http://www.youtube.com/watch?v=s13dLaTIHSg - скрины системы http://24.golovbukh.ua/ua , которую мы будем рекламировать, с элемнтами ...

    Анимация8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Рекламный макет

    $100

    Издательский дом МЦФЕР-Украина http://www.mcfr.com.ua ищет дизайнера для разработки цветного рекламного макета формата А4 в подписной каталог периодических изданий. Мы полностью предоставим текст для макета, что б было возможно ее отобразить. Важные детали макета: ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

Отзывы фрилансеров

frag_sasha
36 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$350
10 баллов
11 лет назад
Дизайн производственного онлайн-календаря
Получил удовольствие работы с Анной. Задачи поставлены четко и ясно. Деньги получил в срок.
Сотрудничество с Александром оставило только приятные впечатления. Проект был выполнен в срок. Александ терпеливо вносил все правки, которые мы вносили.
Ответный отзыв
Soul_X
38 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
$350
10 баллов
12 лет назад
Видео-презентация сайта
Очень приятное сотрудничество. Четкие задачи, своевременная оплата) Только положительные эмоции от заказа!
Очень довольны сотрудничеством. Андрей очень внимательно отнесся ко всем нашим пожеланиям, предложил свои варианты реализации наших идей. Работа выполнена качественно и оперативно. Будем продолжать работать и по другим проектам.
Ответный отзыв
KareninaAnna
40 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Озвучка видеопрезентации
Спасибо Вам за предоставленную возможность принять участие в проекте и поработать на украинском языке:) Все отлично: четкое задание, своевременная оплата, позитивное общение)!!
Очень довольна работой! Сроки на выполнение задания были очень сжатые, но Анна выполнила его вовремя. Очень точно была подобрана интонация и темп озвучки. Чудесный голос.
Ответный отзыв