Необходимо разработать дизайн
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Видео уроки в контексте фриланса, на примере выполнения заказа, можно взять свой уже когда-то сделанный заказ, или несколько заказов, и рассказать про них, либо что-то из текущих проектов на сайте, и продемонстрировать как бы вы его сделали. Бюджет на один проект из расчета 100$/час готового материала (курс примерно 1-2 часа). Запись уроков ведется в программе Camtasia Studio, в ней есть все для подготовки подобного материала - запись с экрана и аудио с микрофона, удобное редактирование готового материала, наложения текстовых пояснений и т.д.
Создание видео-уроков по графическому дизайну полиграфической продукции.
Создание видео-уроков по графическому дизайну упаковки.
Создание видео-уроков по дизайну визиток.
Создание видео-уроков по дизайну логотипов.
Создание видео-уроков по дизайну пиктограмм (кнопок, иконок).
Создание видео-уроков по дизайну сайта-магазина.
Создание видео-уроков по дизайну сайта-компании.
Создание видео-уроков по верстке сайта.
Создание видео-уроков по созданию флешбанеров.
Создание видео-уроков копирайту.
Создание видео-уроков дизайн интерфейса мобильного приложения.
Создание видео-уроков по добавлению товаров в наиболее востребованные системы (битрикс, джумла, и т.д.)
- Похожие заказы
- $100Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Сроки жесткие, плачу быстро. Есть макет сайта в PSD. Нужно переверстать - поменять блоки местами, там подчистить, там добавить. Есть подробное ТЗ. В ходе верстки может понадобиться отрисовка новых элементов (шильдиков, иконок). Объем - до 10 страниц.Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт10 лет назад
у меня есть такая штука. https://monosnap.com/image/nerZ7Fs8Uaq47rQyaVyqLmbN1/ : надо такое же сделать только в стиле сайта godsofcontent.biz и с гарантиями которые на этом сайте написаны пишите цены и прикладывайте работыДизайн сайтов7 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть проект, недавно запущенный в работу (http://visell.tv/). Необходимо улучшить внешний вид сайта за счет форматирования контента, улучшения шрифтов, отступов, CSS-правок и т.д. Если более простым языком - причесать, чтобы смотрелось более презентабельно. Сайт разработан на ASP.NET MVC, ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $250
Требуется сделать дизайн сайта с нуля. Сайт на php (6 страниц, 6 кнопочек). Так же дополнительно возможно нужно будет разработать логотип и баннер. Ожидаем предложения по срокам и стоимости. Сайт скину выбранному исполнителю.Завершен10 лет назад
- $100
Необходимо разработать дизайн сайта по теме "упаковка для пищевых товаров". Главная, вложенные страницы, если будут - правки.Завершен10 лет назад
Созданий дизайна первой страницы сайта. Есть аналог, концепция, цветовое решение.Дизайн сайтов38 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется перерисовать логотип для сайта http://muzoteka.org/ (логотип прикреплен). Задача - убрать в логотипе фразу MP3xe и в сам логотип красиво поместить надпись muzoteka.org Цена - ваша.Завершен10 лет назад
- $50
Есть почти доделанный шаблон, исполнитель куда то пропал, нужно его доделать. В приложении сам шаблон и файлы с правками, что нужно поправить в нем (увы только jpg, psd нету)Завершен10 лет назад