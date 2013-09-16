Создание видео-уроков по дизайну.

Дизайн сайтовЗакрыт1 заявка123 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Видео уроки в контексте фриланса, на примере выполнения заказа, можно взять свой уже когда-то сделанный заказ, или несколько заказов, и рассказать про них, либо что-то из текущих проектов на сайте, и продемонстрировать как бы вы его сделали. Бюджет на один проект из расчета 100$/час готового материала (курс примерно 1-2 часа). Запись уроков ведется в программе Camtasia Studio, в ней есть все для подготовки подобного материала - запись с экрана и аудио с микрофона, удобное редактирование готового материала, наложения текстовых пояснений и т.д.

Создание видео-уроков по графическому дизайну полиграфической продукции.

Создание видео-уроков по графическому дизайну упаковки.

Создание видео-уроков по дизайну визиток.

Создание видео-уроков по дизайну логотипов.

Создание видео-уроков по дизайну пиктограмм (кнопок, иконок).

Создание видео-уроков по дизайну сайта-магазина.

Создание видео-уроков по дизайну сайта-компании.

Создание видео-уроков по верстке сайта.

Создание видео-уроков по созданию флешбанеров.

Создание видео-уроков копирайту.

Создание видео-уроков дизайн интерфейса мобильного приложения.

Создание видео-уроков по добавлению товаров в наиболее востребованные системы (битрикс, джумла, и т.д.)

10 лет назад
magnam
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
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