Баннеры, хедеры 2.0

Необходимо разработать дизайн
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у меня есть такая штука.
https://monosnap.com/image/nerZ7Fs8Uaq47rQyaVyqLmbN1/
: надо такое же сделать только в стиле сайта
и с гарантиями которые на этом сайте написаны
пишите цены
и прикладывайте работы
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