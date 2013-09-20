Приветствую! Нужно отрисовать дизайн для сайта микрофинансовой организации. Продумывать расположение элементов не нужно. Предоставлю схемы всех страниц, которые нужно будет отрисовать. Требуется отрисовать следующие страницы: главная сотрудничество инвесторы как погасить? контакты И по мелочи — всплывающие формы регистрации, авторизации, подтверждения заказа. Подробное ТЗ вышлю кандидатам ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется перерисовать логотип для сайта http://muzoteka.org/ (логотип прикреплен). Задача - убрать в логотипе фразу MP3xe и в сам логотип красиво поместить надпись muzoteka.org
Цена - ваша.
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