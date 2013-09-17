Нужен дизайн для баннера

Всем привет.

Пример: http://bet-ring.ru/football/2013.09.15-sautgempton-vest-khem

Баннер Вильям Хилл с коэффициентами (оранжевый).

Нужно что-то подобное для этой страницы http://bet-ring.ru/stake/2013.09.07-2250-nadal-r.-gaske-r.-2

Баннер, рекламирующий букмекерскую контору: http://ru.sportingbet.com/

Баннер будет динамический. В нем будет меняться для каждой страницы заголовок (название матча, чемпионата и дата матча – это заголовок текущей страницы, который я хотел бы тоже задействовать в баннере).

Под заголовком нужно изобразить коэффициенты на данный матч (как в примере, но естественно не один в один)

Блок нужно оформить в стиле букмекерской конторы. А также использовать промо этой акции http://ru.sportingbet.com/offers/sport/SignUp/signup.aspx

По размерам

Ширина страницы 600 пикселей. Высота возможно 150-200 пикселей.

Самое главное, чтобы этот блок гармонично вписывался в существующую страницу. Как видите, на моем сайте и так достаточно цветов используется за счет многочисленной рекламы. По этому такой большой рекламный блок должен максимально гармонично вписываться на этой странице.

Не исключен вариант создания нового дизайна для данного типа страниц в рамках дизайна сайта в целом. Если ваше предложение меня заинтересует ( я имею введу создание не дизайна сайта в целом, а лишь данной страницы).

Более конкретное задание при контакте в скайпе.