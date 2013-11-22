Разработать дизайн веб-студии

$500
Дизайн сайтовЗавершен11 заявок194 просмотра
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Необходимо разработать дизайн веб-студии по созданию и продвижению сайтов. Готовые варианты и сайты конкурентов совсем не впечатляют. Нужен красочный очень красивый дизайн, точно и сам не могу сказать какой, потому и обращаюсь за помощью к профессионалам.

Структура сайта стандартная - центральный блок ( Разработка сайтов - все о разработке сайтов, с иллюстрациями и т.д.| Продвижение сайтов - можно вставить график, стрелку роста вверх, ну и что сможете придумать | Поддержка сайтов - о поддержке сайтов, опять же с иллюстрациями, можно использовать метафору), верхнее меню ( Главная, О Компании, Портфолио, Контакты).

Цветовые предпочтения - белый, бирюзовый, голубой.

Очень хочется красивый, иллюстрированный сайт с сюжетом.

Соответственно к дизайну должна прилагаться верстка.

10 лет назад
Market-N1
Андрей 
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
tesoro-studio
Татьяна 
35 летВеликобритания
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
$700
14 дней
Великолепно талантливый дизайнер. Очень красивые сюжеты, точность исполнения и очень богатая фантазия! Продолжаем работать!
Большое спасибо Андрею за заказ.
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