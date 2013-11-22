Необходимо разработать дизайн веб-студии по созданию и продвижению сайтов. Готовые варианты и сайты конкурентов совсем не впечатляют. Нужен красочный очень красивый дизайн, точно и сам не могу сказать какой, потому и обращаюсь за помощью к профессионалам.

Структура сайта стандартная - центральный блок ( Разработка сайтов - все о разработке сайтов, с иллюстрациями и т.д.| Продвижение сайтов - можно вставить график, стрелку роста вверх, ну и что сможете придумать | Поддержка сайтов - о поддержке сайтов, опять же с иллюстрациями, можно использовать метафору), верхнее меню ( Главная, О Компании, Портфолио, Контакты).

Цветовые предпочтения - белый, бирюзовый, голубой.

Очень хочется красивый, иллюстрированный сайт с сюжетом.

Соответственно к дизайну должна прилагаться верстка.