Здравствуйте!

Необходимо разработать дизайн сайта социальной сети бизнес направленности с рядом особенностей. Очень важен современный подход, использование hitech-элементики и образов, интеррактивности. В то же время дизайн должен быть лёгким, не "простыней". Заявки оставляем те, кто готов к творчеству, работе до конца в интересном проекте крупной Японской компании. Оплата в 2 этапа: после сдачи и утверждения эскиза и после завершения работы.