Landing Page

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Дизайн сайтовЗакрыт29 заявок253 просмотра
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Добрый день!

Нужен дизайнер, который может рисовать качественные посадочные страницы.

Первый проект - доставка кофе в офис (по Москве и Спб).

Оставляйте ссылки на портфолио и вилку цен.

ПРОЧИТАЙТЕ перед тем как откликаться!

Идеально - дизайнер в стиле флэт :)) но не принципиально.

Люди без ПОРТФОЛИО - даже не пишите! И оценивайте себя адекватно, я не ищу "самого дешевого", я ищу "качественно, в срок, готов к большим объёмам".

Примеры того что нравиться в приложении + :

http://www.datarc.ru/2013/hdd/

http://reklama8.ru/

http://www.lgs5.ru/

P. S. Дизайнеры рисующие красивые сайты (не только LP) тоже велком. По каждому проекту у нас рисуется прототип, поэтому придумывать все с 0 не нужно.

10 лет назад
zigzag
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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