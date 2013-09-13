Landing Page

Нужно сделать шапку для ФБ( Facebook) по такой схеме http://cs308626.vk.me/v308626832/901d/tb3JU-vdlnk.jpg. Все нужные материалы прилагаются, но конечно же не обойтись без ваших фантазии и креатива. Также нужно сделать аву для группы Вконтакте, здесь полностью полагаюсь на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Нужен дизайнер, который может рисовать качественные посадочные страницы.
Первый проект - доставка кофе в офис (по Москве и Спб).
Оставляйте ссылки на портфолио и вилку цен.
ПРОЧИТАЙТЕ перед тем как откликаться!
Идеально - дизайнер в стиле флэт :)) но не принципиально.
Люди без ПОРТФОЛИО - даже не пишите! И оценивайте себя адекватно, я не ищу "самого дешевого", я ищу "качественно, в срок, готов к большим объёмам".
Примеры того что нравиться в приложении + :
http://www.datarc.ru/2013/hdd/
P. S. Дизайнеры рисующие красивые сайты (не только LP) тоже велком. По каждому проекту у нас рисуется прототип, поэтому придумывать все с 0 не нужно.
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