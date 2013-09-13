Нарисовать 7 тематических иллюстраций к сайту.

Есть сайт http://www.abcwww.ru. На главной странице есть блок "Наши преимущества".

Там 7 пунктов, нужно 7 иллюстраций. Желательно чтоб в них была использована девочка из логотипа. (Есть старые примеры 5-ти летней давности, но они нас не устраивают, очень просто нарисовано и не красиво, думаю вы понимаете.)