Веб-дизайнер на постоянную работу

Ищем веб-дизайнера на постоянную основу и на полный рабочий день в команду GeniusMarketing.

Для нас веб-дизайнер - это человек, который капец как любит рисовать дизайн крутых и эффективных сайтов и готов это делать много и часто. Не потому что надо, а потому что в кайф.

Опыт и примеры работ обязательны. Возраст до 30 лет. Приоритетно Украина и Киев.

Вы попадете в атмосферу, где нет места посредственности и где играют на высоком уровне. Вы будете расти со сверхскоростью, которой никогда раньше не испытывали, но главное, в удовольствие.

Вы научитесь рисовать лучшие в СНГ сайты и будете работать в команде лучших русскоязычных профи в своих сферах.

Ах да, кроме того, что Вы будете заниматься любимым делом, мы готовы очень хорошо оплачивать Вашу работу, Ваше обучение, регулярные поездки и отдых с командой.

Большой + при отборе если Вы обладаете навыками техдизайна или рисуете иллюстрации.