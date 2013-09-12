Создать фоны для конструктора сайтов

Здравствуйте! Необходимо красиво и стильно отрисовать 5-ти страничный сайт для актрисы. От вас - цена, сроки, похожие работы в портрфеле.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Параметры картинок фона 1920x684 px (допустимо до 700 px по высоте).
Тематика фонов:
1. различные виды товаров
2. различные виды услуг
3. универсальные/абстракция
нужны интересные красивые фоны.
В дальнейшем, возможны заказы фонов с элементами баннеров(установка изображения в определенное место с целью получения уникального фона).
Подробнее, после просмотра вашего портфолио.
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