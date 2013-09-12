Нарисовать лендинговую страницу

$100
Дизайн сайтовЗакрыт10 заявок193 просмотра
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Нужно создать посадочную страницу на основе существующего дизайна сайта и корпоративного стиля.

Нужно хотя бы минимальное понимание юзабилити, и понимание, - какая страница будет действительно продавать.

Есть чужие примеры, которые нравятся.

Задача минимум - сделать 2-3 варианта на выбор, где мы потестируем разные каналы коммуникации.

Задача на перспективу - если тестирование будет успешным, то обработаем весь сайт.

Жду предложений от талантливых исполнителей, ответственных. и которые смогли бы порадовать ценой.

Спасибо.

Уважаемые исполнители! Я изменила условия проекта - мне нужен качественные бюджетный вариант с уже готовым стилем - ничего нового придумывать не надо, и конкретными пожеланиями. Завтра прикреплю ТЗ и жду нормальных предложений по финансам. Это не одностраничник - а по сути, внутренняя страница сайта, просто оптимизированная с точки зрения юзабилити.

10 лет назад
solnceva
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
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