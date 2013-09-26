Дизайн и верстка сайта

Требуется переделать сайт www.rusedu.ru создать новый уникальный дизайн добавить несколько разделов в меню, Исправить мелкие баги,улучшить админку,, личные кабинеты пользователей сделать кой какую автоматизацию в личном кабинете пользователя
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
отрисовать и сверстать несколько основных страниц информационного сайта по игровой тематике.
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